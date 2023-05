José Mourinho está interessado em treinar o PSG

A rádio francesa RMC Sport adianta que o treinador português José Mourinho está recetivo em ser o sucessor de Christophe Galtier, no comando técnico do clube francês.

José Mourinho, treinador da Roma, volta a surgir na rota do PSG para a nova temporada, mas agora com a particularidade de estar interessado em assumir o comando técnico da equipa francesa, segundo adianta a rádio RMC Sport. O técnico português, de 60 anos, é um dos preferidos para ser o sucessor de Christophe Galtier, que deve sair no final da época.

A rádio RMC Sport diz mesmo que as negociações com o treinador português já estarão muito avançadas. Mourinho tem uma relação de grande proximidade com Luís Campos, diretor geral do clube francês, o que pesa na decisão de dar um novo rumo à carreira.

Além disso, em Itália adiantam que existe um certo cansaço de José Mourinho como treinador da Roma face à falta de recursos do clube para construir-lhe uma equipa capaz de lutar pelo título de campeão nacional.

É muito provável que haja uma remodelação no PSG, que deverá passar pela saída de Messi. A continuidade de Neymar também não é um dado adquirido.