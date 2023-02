José Mourinho estará na lista do PSG

Em França dizem que José Mourinho interessa ao PSG, que pretende substituir Christophe Galtier no final da temporada.

José Mourinho poderá mesmo mudar de ares no final da época. O portal francês "Foot Mercato" informa, esta sexta-feira, que o PSG não estará satisfeito com o trabalho de Christophe Galtier, numa altura em que o clube está numa série de três derrotas consecutivas, o pior registo desde 2011.

Assim sendo, os franceses pretenderão contratar José Mourinho, aproveitando a boa relação entre Luís Campos e o treinador português. A continuidade de Mourinho na Roma ainda é uma incógnita, mesmo tendo contrato até 2024.

Nas últimas semanas a imprensa italiana avançou que a relação entre o "Special One" e os dirigentes do clube já estiveram melhor. Mourinho estará descontente com a falta de investimento no plantel para a próxima época, uma vez que a Roma está à bica com o fair-play financeiro da UEFA, e com a falta de um substituto para Zaniolo, que saiu para o Galatasaray no mercado de inverno.