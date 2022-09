Treinador da equipa da capital italiana viu o cartão vermelho após protestos com o árbitro.

A Roma foi derrotada em casa pela Atalanta, por 1-0, com um golo de Scalvini. O jogo, porém, ficou marcado pela ira de José Mourinho, que foi expulso por ter protestado com o árbitro da partida. Após o incidente, os adeptos romanos entoaram o nome do treinador português.

Veja o momento: