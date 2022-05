José Mourinho: "Final mais importante da minha carreira"

Na antevisão à final da Liga Conferência da Europa, que terá lugar no dia 25, em Tirana (Albânia), José Mourinho afirmou que o jogo entre Roma e Feyenoord será a "final mais importante da carreira".

"É a final mais importante da minha carreira, quisemo-la muito. Já joguei as outras, esta ainda não foi jogada e quero ganhá-la", apontou numa conferência de imprensa promovida pela UEFA.

Mourinho recordou o percurso até chegar ao jogo decisivo, mas tentou acalmar qualquer tipo de euforias, uma vez que os romanos não têm o lugar na Serie A definido e ainda podem terminar a liga entre a 5.ª e a 8.ª posição.

"Jogar uma final é sempre importante. Vamos lá chegar após 15 jogos, pagámos por esse compromisso na Liga e também por isso queremos ganhar. Começámos em agosto, viajámos muito, tivemos jogos difíceis, especialmente fora de casa. Em 2010, no Inter, antes da final da Liga dos Campeões nós sabíamos que teríamos um jogo decisivo pelo Scudetto e só pensávamos nisso. Aqui, estamos a falar da final com o Feyenoord, mas primeiro temos um jogo em Turim", relembrou o treinador.

Questionado sobre a continuidade em Roma, José Mourinho mostrou-se disposto a prosseguir a carreira nos "giallorossi", recordando que "no futebol o que conta é o hoje e, no máximo, o amanhã", numa mensagem clara de que os resultados podem mudar qualquer tipo de pretensão sobre o futuro. "Eu gosto de estar aqui na Roma, isso é visível e sente-se. Aceitei um perfil de projeto com a duração de três anos e depois veremos qual será o perfil após três anos. Acho que vou ficar aqui estes três anos e não estou a pensar ir embora antes disso", concluiu.