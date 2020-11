José Mourinho lembra Vítor Oliveira e Reinaldo Teles

JN/Agências Hoje às 00:08 Facebook

José Mourinho, recordou o "vencedor" Vítor Oliveira, que morreu este sábado, aos 67 anos, assumindo a sua admiração pelo 'rei das subidas' ao principal escalão do futebol português. No mesmo comunicado, o treinador do Tottenham também assinalou "a perda para o futebol" que significa a morte de Reinaldo Teles.

"Não me atrevo a dizer que era amigo do 'mister' Vítor Oliveira, porque nunca tivemos mais que algumas oportunidades de conversar um pouco, mas afirmo a minha admiração por um treinador de corpo inteiro, um vencedor, um pragmático, um homem sério, honesto, frontal que nesta etapa da sua vida decidiu deixar de ser um grande treinador para ser um grande comentador", escreveu José Mourinho.

Em comunicado, o treinador dos londrinos realçou o percurso de Vítor Oliveira, instando a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) a recordá-lo.

"A sua carreira não se esquecera e a ANTF fará certamente justiça ao 'mister', e colegas como eu recordaremos sempre a sua dimensão. À sua família e aos seus amigos as sentidas condolências", escreveu Mourinho.

"Outra perda para o futebol, o senhor Reinaldo Teles, tive oportunidade de diretamente contactar a sua família e guardarei para mim os tantos momentos que vivemos juntos", sublinhou, evocando a memória do antigo administrador da SAD do F. C. Porto, que morreu na quarta-feira.