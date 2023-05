Mourinho leva microfone para o campo, critica árbitro e federação italiana abre investigação

O treinador português voltou a deixar duras críticas à arbitragem esta quarta-feira, depois do empate (1-1) da Roma diante do Monza, a contar para a 33.ª jornada da Liga italiana. Federação abriu uma investigação e Mourinho corre mesmo o risco de não estar no banco no jogo de sábado, diante do Inter.

Críticas e indiretas. Depois de um empate do jogo da Roma, José Mourinho não foi meigo nas palavras e nem a direção do clube escapou. O "special one" começou por elogiar os jogadores e garantiu que estará com eles até ao fim. "Jogadores cansados, que jogam com orgulho. Estarei com eles até ao último minuto desta época. Não termos o plantel para estarmos onde estamos, há alguns que jogam, mas ainda não têm qualidade para jogar a estes níveis, é difícil para nós. Eles jogaram com orgulho, por isso vou estar com eles até ao último minuto", começou por dizer José Mourinho, antes de deixar críticas ao árbitro e revelar que levou um microfone para o relvado.

"Chiffi é o pior árbitro que já vi. O pior árbitro que encontrei na minha carreira. Não teve grande influência no resultado, mas é pobre. Tecnicamente horrível, não é empático, não cria relações com ninguém, dá um vermelho a um jogador [Zelik] que escorrega porque está muito cansado ao minuto 90+6. Não temos a força que as outras equipas têm para dizer que não queremos determinados árbitros. Deixei de trabalhar nos últimos 20 minutos porque sabia que ia levar um vermelho, acontece sempre com ele. Confesso que fui para o campo com um microfone, mas fiquei calado. Protegi-me porque no sábado, quero estar com os meus poucos jogadores em campo contra uma super-equipa como o Inter. Foi também por isso que saí logo no final, não queria ficar a ver", sublinhou.

PUB

As críticas ao árbitro levaram mesmo a Federaçao de Futebol Italiana a abrir um processo ao treinador português que arrisca, assim, uma suspensão e pode mesmo falhar o jogo no próximo sábado, diante do Inter. A Roma ocupa, atualmente, o sétimo lugar da Serie A e tem o apuramento para as competições europeias em risco.