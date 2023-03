José Mourinho: "Martínez precisará de ajuda na hora da verdade"

JN Hoje às 22:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Mourinho comenta os primeiros jogos do novo selecionador de Portugal, dizendo que para ganhar ao Liechtenstein e ao Luxemburgo não é preciso ajuda.

Presente numa conferência da Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma, que decorreu esta sexta-feira, José Mourinho abordou os primeiros tempos do selecionador nacional, Roberto Martínez, nomeadamente as goleadas conseguidas no início da fase de qualificação para o Euro 2024. "Para ganhar a Liechtenstein e Luxemburgo, [Martínez] não precisa de ajuda de ninguém. Depois precisará é quando chegar a hora da verdade, agora não", disse o treinador português.

Numa reflexão sobre a vida pessoal, o técnico da Roma garantiu que o passar da idade não o incomoda. "A única coisa que não gosto nos meus 60 anos é que fisicamente estou um pouco menos forte. Às vezes, acordo com um pouco de dor aqui e ali. Depois do treino, preciso de ir para a cama para descansar porque estou um pouco mais cansado. Mas além dessas coisas óbvias que chegam a toda a gente, no que me diz respeito não me trocaria pelo José de 50, 40 ou 30 anos", referiu.



Sobre o futebol atual, Mourinho entende que "faz parte de um mundo diferente do desporto que queremos para os nossos filhos", dando um exemplo concreto: "Garantidamente, a 200%, há pais que dizem aos filhos para não passarem a bola a um companheiro de equipa porque senão marcam mais golos do que ele. Isso é crueldade. Mas treinar futebol inclui empatia, solidariedade, busca pela alegria de vencer, saber quando se perde, a derrota não é o começo de um período difícil, mas o fim de um período difícil".