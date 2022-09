José Mourinho: "Momento do F. C. Porto? Não me façam perguntas picantes"

JN Hoje às 21:33 Facebook

Twitter

Partilhar

José Mourinho, treinador da Roma, falou à margem da Gala Quinas de Ouro, da FPF.

"Momento do F. C. Porto? Não me façam perguntas dessas. Não me façam perguntas picantes. Gosto que tudo corra bem a todos. No plano internacional, que todas as equipas ganhem desde que não joguem contra mim. Internamente não me meto" começou por dizer José Mourinho, que entre 2001 e 2004 orientou o F. C. Porto.

Questionado sobre a possibilidade de assumir o cargo de selecionador nacional, José Mourinho respondeu com uma interrogação: "Quem sabe se o Fernando Santos não vai continuar por muitos mais anos?".

PUB

Por fim, aproveitou para dar os parabéns à seleção de futsal. "Não param de ganhar tudo!", concluiu.