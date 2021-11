José Mourinho na descoberta da pérola romana

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:06 Facebook

A cumprir o primeiro ano ao comando técnico da AS Roma, José Mourinho tem apostado nos talentos da formação.

"Falam de títulos, mas nós falamos de projeto, de tempo, de melhorar. A ideia não é termos sucesso isolado, queremos chegar ao sucesso e ficar lá", foi o que José Mourinho disse quando foi apresentado na AS Roma. O objetivo é construir uma equipa vencedora, passo a passo, e para isso a formação é uma boa aposta.

Desde que está no comando técnico da equipa italiana, o treinador português já promoveu a estreia de dois talentos das camadas jovens. O primeiro foi Afena-Gyan, avançado que entrou frente ao Génova e marcou dois golos que deram a vitória à equipa romana. Como prometido, Mourinho ofereceu-lhe um par de sapatilhas avaliadas em 800 euros.

A segunda estreia surgiu esta quinta-feira, na vitória (4-0) frente ao Zorya, na Liga Conferência. Aos 79 minutos o técnico português fez entrar Filippo Missori, lateral de apenas 17 anos que compete regularmente nos juniores. No final da partida, foi visível a expressão de felicidade no rosto do jogador italiano, que recebeu a bola do jogo e um abraço do "special one".

Com perspetiva no futuro, de construir uma equipa vencedora e com base nos talentos da casa, José Mourinho continua na descoberta das pérolas romanas que tanto sucesso deram à equipa no passado, como foi o caso de Francesco Totti, Bruno Conti e Giuseppe Giannini, figuras da formação da capital italiana.