José Mourinho na lista do Paris Saint-Germain

Treinador da Roma, José Mourinho, é o preferido do diretor desportivo Luís Campos. Clube francês também pretende contratar Harry Kane ao Tottenham.

Depois de ter sido associado à seleção brasileira, José Mourinho está na órbita do Paris Saint-Germain para a nova época, segundo adianta a rádio francesa RMC Sport. O treinador português da Roma é o preferido do diretor desportivo Luís Campos para substituir Christophe Galtier que deverá sair no final da temporada.

Luís Campos e José Mourinho têm uma relação de proximidade desde os tempos do Real Madrid e isso é um fator a ter em conta quando o clube pensa em alternativas para mudar a equipa técnica. Nos últimos tempos, Special One tem sido associado a vários destinos e até já chegou a estar no horizonte da seleção portuguesa após a saída de Fernando Santos. O técnico ganha sete milhões de euros por época na Roma, equipa que ocupa a terceira posição do campeonato italiano.

O PSG também está a preparar algumas alterações no plantel e o jornal "Le Parisien" noticia que um dos alvos para o ataque é Harry Kane, internacional inglês pelo Tottenham. Curiosamente, José Mourinho já treinou o avançado no clube londrino e poderá estar em perspetiva um reencontro.

Messi poderá estar de saída do PSG no final da época, mas Neymar e Mbappé devem manter-se na equipa que conta com os portugueses Nuno Mendes e Renato Sanches.