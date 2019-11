José Mourinho: "Não podia estar mais feliz"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:01 Facebook

José Mourinho foi, esta quarta-feira, oficializado no Tottenham e, na primeira entrevista enquanto técnico dos "spurs", o português garantiu estar "feliz".

"Não podia estar mais feliz, senão estivesse assim tão feliz não estaria aqui. Que posso prometer? Paixão. Paixão pela minha profissão e também pelo meu clube. É um privilégio quando se chega a um clube e se sente essa felicidade em relação ao plantel que se vai ter. Não são palavras de circunstância, não são por ser agora o treinador do Tottenham, são palavras que mesmo como adversário eu repeti várias vezes. Foi sempre difícil mas lindo jogar aqui em White Hart Lane. Às vezes chegas a um clube onde o trabalho de base não é o suficientemente bom para produzir talentos, mas vejo aqui que sempre aparecem talentos e estou ansioso por trabalhar com este projeto", começou por dizer o treinador, destacando as boas condições de trabalho.

"Premier League? Sabemos onde está a equipa e sabemos que não merecemos estar nesta posição [14.º]. Temos de ir jogo a jogo a querer ganhar todos até ao último jogo e veremos no final da temporada. Sei que estaremos numa posição diferente. Estou ansioso pelo desafio, pela responsabilidade e quero trazer felicidade a todos os que amam este clube.Dizer que o estádio é lindo é ser humilde. Temos de dizer que este é o melhor estádio do mundo. O centro de treinos só é comparável com os do futebol americano", acrescentou.

Depois de quase um ano sem clube - deixou o Manchester United em dezembro de 2018 - José está de regresso ao trabalho e novamente num clube inglês. O português foi oficalizado esta quarta-feira e o Tottenham passou a ser o terceiro clube inglês no currículo de Mourinho, depois dos red devils e do Chelsea.