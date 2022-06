José Mourinho: "Não preciso de três anos para conquistar títulos"

Numa entrevista concedida à Sky Sports, José Mourinho abordou a carreira e os troféus conquistados, em quatro ligas de topo do futebol mundial.

Mourinho tornou-se, esta época, no primeiro vencedor da Liga Conferência da Europa, ao serviço da Roma, e acredita que a celeridade com que acumulou conquistas, nos principais campeonatos europeus, se deve a um misto de auto crença e respeito pelas características das diferentes competições. "Tentei colocar em prática as minhas ideias sendo que ao mesmo tempo tentava respeitar a cultura local, o sentimento do clube e a abordagem ao jogo", afirmou o técnico.

O reduzido espaço de tempo necessário para acumular conquistas, em cada uma das novas aventuras, é também uma característica do treinador português, que o próprio reconhece, orgulhosamente. "Conquistei títulos em quatro países [Portugal, Itália, Inglaterra e Espanha] e muito cedo. Não precisei de três, quatro ou cinco anos num clube para ganhar, foi imediato. No máximo foi na segunda temporada", afirmou José Mourinho.

Numa carreira marcada pelos 26 títulos conquistados, José Mourinho só ficou em branco nas passagens por Benfica, União de Leiria e Tottenham. De resto, somou troféus com F. C. Porto - onde venceu Taça UEFA e Liga dos Campeões - , Chelsea, Inter Milão, Real Madrid, Manchester United e Roma.