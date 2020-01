José Mourinho: "O VAR estava a tomar chá"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:25 Facebook

No rescaldo da derrota do Tottenham frente ao Liverpool, o treinador português lamentou a ação do VAR e elogiou a exibição dos spurs.

"Só tenho razões para estar triste com o resultado, mas também só tenho razões para estar feliz e orgulhoso com aquilo que os meus jogadores tentaram e conseguiram fazer. Acho que merecíamos mais. Tivemos boas oportunidades, estou mesmo orgulhoso com os rapazes e foi fantástico competir contra uma equipa tão boa, sentir que os colocámos em apuros", começou por dizer, deixando ainda críticas ao VAR num lance de Andy Robertson, do Liverpool que, na opinião do "Special One", devia ter acabado expulso.

"Eu disse que eles [Liverpool] iam vencer a Liga quando bateram o Manchester City há três ou quatro meses. São fortes em todos os aspetos e, frente ao Tottenham, foram uns sortudos. Podiam ter sofrido um golo e ter terminado o jogo com 10 elementos, porque o VAR estava a tomar chá e não viu um cartão vermelho para o Robertson", concluiu.