José Mourinho organizou jantar e discursou para a equipa após jogo mil

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Após vencer o Sassuolo no domingo, aquele que foi o jogo mil de José Mourinho, o treinador organizou um jantar em segredo e discursou para a equipa da AS Roma, motivando os aplausos dos convidados.

Depois de vencer o jogo mil da carreira, com um golo dramático de El-Shaarawy no período de descontos, Mourinho quis organizar um jantar com todos os membros da AS Roma, de forma a unir o grupo e celebrar a senda vitoriosa que se encontra. A equipa está com cinco vitórias consecutivas, três delas no campeonato, e lideram a Liga italiana com nove pontos.

O jantar realizou-se às 20 horas no restaurante Le Vele, na Praça Pio XI, no Vaticano, mais conhecido pelo seu marisco, como informa o jornal italiano "Corriere dello Sport". Para este evento, Mourinho convidou todos os jogadores, membros do staff, equipa técnica e até os donos, Dan e Ryan Friedkin, num gesto que mostra também a aproximação do treinador ao clube.

O restaurante foi reservado exclusivamente para a comitiva da AS Roma e esteve controlado por duas patrulhas da polícia e uma série de seguranças pessoais, que conduziram os jogadores e funcionários até ao interior. Centenas de adeptos que viram o aparato policial, rodearam o local na tentativa de se aproximarem dos futebolistas e, claro, de Mourinho, que foi a estrela do dia.

A certa altura durante o jantar, Mourinho quis agradecer aos presentes, mostrando vontade em continuar a trabalhar da forma como tem feito até agora, tanto dentro de campo como fora dele. O "special one" proferiu ainda um discurso que durou cerca de 10 minutos, que motivou os aplausos dos convidados. "O caminho ainda é longo, não ganhámos nada, temos que continuar assim", terá dito o treinador de 58 anos, num monólogo que agradou aos jogadores, sobretudo a Mancini e Pellegrini, que lhe deram uma camisola e em troca foram abraços.