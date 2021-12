José Mourinho: "Pela quantidade de cartões parecemos uma equipa de assassinos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:48 Facebook

A equipa treinada pelo técnico português é a terceira da Serie A com mais cartões (50) vistos e Mourinho deixou mesmo algumas críticas.

A AS Roma regressou, esta segunda-feira, aos triunfos na Serie A com uma vitória (2-0) sobre o Spezia, com golos de Chris Smalling e Ibañez. Mas nem tudo correu bem à equipa de José Mourinho: Felix Afena-Gyan foi expulso por acumulação de cartões amarelos, apenas 20 minutos depois de ter deixado o banco de suplentes.

"Pela quantidade de cartões que levámos, parecemos uma equipa de assassinos. Até disse ao Cristante para ir devagar com o árbitro porque ele não é o Bonucci [defesa da Juventus] ou um jogador que tenha um estatuto que pode permitir certas coisas ao árbitro", criticou José Mourinho em declarações ao "Corriere dello Sport".

A AS Roma, atual sétima classificada da Serie A com 28 pontos e nove vitórias, é a terceira equipa da liga italiana mais admoestada com cartões amarelos (50), apenas batida pela Sampdoria (54) e pelo Venezia (53).