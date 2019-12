Hoje às 21:24 Facebook

José Mourinho sofreu, esta quarta-feira, a primeira derrota no comando técnico do Tottenham frente ao Manchester United, em Old Trafford.

Naquele que foi um regresso a uma casa que bem conhece - o português orientou os red devils durante três épocas - Rashford inaugurou o marcador aos seis minutos. Pouco depois, Dele Alli empatou mas o avançado inglês, de grande penalidade, bisou e fixou o resultado.