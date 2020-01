José Mourinho perde, vê cartão amarelo e diz que foi rude

Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A visita do Tottenham ao terreno do Southampton correu mal a José Mourinho, treinador do Tottenham, que viu a sua equipa perder (1-0), em jogo da 21.ª jornada do campeonato inglês. Mas não foi só o golo de Ings, aos 17 minutos, que fez a história do jogo, porque o técnico português viu um cartão amarelo por ter alegadamente espiado uma folha com informações que estava no banco da equipa adversária.

"Mereci o cartão amarelo. Fui rude, mas fui rude com um idiota", disse José Mourinho, no final do jogo. "Troquei palavras más com o rapaz", justificou.

A jornada também foi amarga para Nuno Espírito Santo, treinador do Wolves, que perdeu no terreno do Watford (2-1), com o adversário reduzido a dez elementos. O português Pedro Neto marcou o único golo do Wolves.