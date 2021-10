José Mourinho recebe grau de Professor Honoris Causa

JN/Agências Hoje às 19:25 Facebook

O treinador José Mourinho, da Roma, foi agraciado esta quinta-feira com o grau de Professor Honoris Causa do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), distinção atribuída pela primeira vez por aquela instituição.

"Por um lado, agradecimento pela honra que me deram. Já tinha recebido este título de Professor Honoris Causa na minha faculdade, mas não na minha cidade. É uma honra para mim que pensem que sou merecedor. Por outro lado, pedir-vos desculpas por não poder estar presente", expressou o técnico, numa mensagem audiovisual divulgada durante a sessão solene comemorativa do Dia do IPS, no auditório nobre da instituição.

A instituição justificou a distinção pela "personalidade de excelência" de José Mourinho, nascido e criado em solo sadino e já com "reconhecido mérito a nível internacional", que, mercê da sua dedicação ao desporto, "tem contribuído de forma inigualável para a dignificação e reconhecimento desta área do conhecimento, de natureza estratégica para o IPS, contribuindo para o prestígio de Setúbal e de Portugal em todo o mundo".

"Não é só um dia de treino, mas de reuniões importantes com os 'sponsors' do clube e com potenciais 'sponsors'. Isso dá a entender um bocadinho a complexidade do nosso trabalho, que pode parecer fácil, mas não é assim tanto, e vai muito além do que todos pensam que sabem um pouco. No fundo, todos sabem um pouco de futebol", agregou.

O treinador, de 58 anos, já tinha sido agraciado em 2009 com o título de Doutor Honoris Causa da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, antigo Instituto Superior de Educação Física, onde se licenciou na área de Educação Física, em 1987.

"Como dizia um brilhante professor há 30 anos, quem só sabe de futebol, pouco sabe de futebol ou da profissão de treinador. Há 30 anos, ele já tinha razão. Hoje, terá razão a dobrar ou a triplicar. Não me quero alongar muito mais. Desejo o melhor aos alunos, aos docentes e a todos os envolvidos nesse grande e lindo projeto que é o IPS", terminou.

José Mourinho orientou no futebol português Benfica (2000), União de Leiria (2001/02) e F. C. Porto (2002-2004), além dos ingleses do Chelsea (2004-2007 e 2013-2015), do Manchester United (2016-2018) e do Tottenham (2019-2021), dos italianos do Inter Milão (2008-2010) e da Roma (desde 2021) e dos espanhóis do Real Madrid (2010-2013).

Entre 25 títulos conquistados, o setubalense venceu oito campeonatos nacionais, duas edições da Liga dos Campeões, ao leme de F. C. Porto (2003/04) e Inter Milão (2009/10), e duas da Liga Europa, pelos 'dragões' (2002/03) e com o Manchester United (2016/17).

O grau Honoris Causa visa reconhecer personalidades eminentes, que, nem sempre pertencentes à vida académica, se tenham distinguido em diversos contextos da sociedade, ou prestado altos serviços à universidade, ao país ou à humanidade.