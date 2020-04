José Mourinho admite que falhou "protocolo do Governo" com treino no parque

JN/Agências Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

Partilhar

José Mourinho, treinador do Tottenham, admitiu esta quarta-feira que o comportamento que teve não esteve "de acordo com o protocolo do Governo", depois de ter sido apanhado com alguns jogadores a violar as diretrizes de distanciamento social.

"Aceito que as minhas ações não estejam de acordo com o protocolo do governo [para o combate à Covid-19] e devemos ter contacto apenas com os membros de nossa própria casa", disse José Mourinho, citado pela comunicação social britânica.

Segundo desvendam fotografias e vídeos publicados nas redes sociais, José Mourinho foi apanhado no parque Hadley Common, em Londres, aparentemente a dar uma sessão de treino ao médio francês Tanguy Ndombélé.

Também os defesas Davinson Sanchez e Ryan Sessegnon foram filmados a correr lado a lado no mesmo espaço verde da capital inglesa. O lateral costa-marfinense Serge Aurier postou um vídeo de si mesmo no Instagram, correndo ao lado de um colega.

"É vital que todos participemos e sigamos as orientações do governo para apoiar os nossos heróis do sistema nacional de saúde e salvar vidas", admitiu o treinador, a quem foi pedido pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan, para ser um exemplo.

Após o treinador português e alguns atletas terem sido apanhados a quebrar as regras de distanciamento social, o Tottenham alertou os seus futebolistas para manterem o distanciamento social quando treinarem, devido à pandemia.

"Lembramos a todos os nossos jogadores que respeitem o princípio do distanciamento social quando treinarem ao ar livre", disse na terça-feira um responsável dos "Spurs", citado pela imprensa britânica.

O elemento do clube londrino da Premier League, competição que se encontra suspensa desde março por causa da pandemia, no qual alinha o médio luso Gedson Fernandes, acrescentou que "é uma mensagem que deve continuar a ser reforçada".