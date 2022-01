José Mourinho rendido: "Precisávamos de mais Sérgios Oliveiras"

JN Hoje às 11:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio que está cedido pelo F. C. Porto estreou-se com um golo e uma exibição convincente pela Roma e ouviu bastantes elogios do treinador português.

Sérgio Oliveira não demorou quase nada a ter um impacto importante na Roma. Chegou, viu, quase não treinou, jogou, marcou e foi decisivo para os "giallorossi" voltarem às vitórias no campeonato, depois de um empate e duas derrotas nas últimas três jornadas.

O médio, que está emprestado pelo F. C. Porto, marcou, de grande penalidade, o golo que garantiu os três pontos frente ao Cagliari (1-0) e depois da estreia de sonho ainda ouvir elogios de José Mourinho, que destacou a experiência e a inteligência de jogo do internacional português.

"Precisávamos de mais Sérgios Oliveiras, jogadores com esta experiência, que sabem o que têm de fazer em determinados momentos do jogo. Não é um maestro como Pirlo ou Pjanic, mas precisávamos de um jogador assim", disse "Mou", depois do encontro.

Também o médio se mostrou feliz com a estreia.

"Foram sensações boas. Fui muito bem recebido por todos e agradeço desde já por isso. É um sentimento de dever cumprido, mas são três pontos e nada mais do que isso", disse Sérgio Oliveira, aos canais oficiais da Roma.