José Mourinho suspenso por dois jogos na Serie A

O castigo ao treinador português da Roma surge na sequência da expulsão no último jogo com o Verona. Tiago Pinto também foi castigado.

A Roma disputará os próximos dois jogos do campeonato sem ter José Mourinho sentado no banco de suplentes.

A Federação Italiana de Futebol confirmou esta terça-feira que o treinador português foi castigado com dois jogos de suspensão, na sequência da expulsão e das críticas à arbitragem de Luca Pairetto no jogo com o Verona, que terminou num empate a dois golos.

Mourinho vai, assim, falhar as partidas da Roma com o Spezia e a Atalanta.

Também Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, recebeu um castigo pesado e estará suspenso durante duas semanas.