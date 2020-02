José Mourinho tem uma explicação simples para o novo visual

Hoje às 12:25 Facebook

José Mourinho explicou que quando acordou não gostou de ver o estado do seu cabelo, e decidiu mudar de visual

As redes sociais inundaram-se de comentários quando José Mourinho apareceu de cabelo rapado. O treinador do Tottenham deu uma explicação muito simples para o novo visual.

"Adormeci, e quando acordei o meu cabelo estava tão mau que disse ao meu barbeiro para trazer o pente um. Possivelmente vai crescer novamente", disse, em entrevista à "Sky Sports".

O "Special One" também abordou questões relativas ao clube. Referiu que, ao contrário do que tem sido transmitido nos meios de comunicação, está contente no Tottenham. Admite que é um desafio difícil, mas se não o fosse, não seria para ele.

"Estou contente mas expectante para a próxima temporada. Quero trabalhar com estes jogadores na pré-época, quero ter jogos amigáveis, e tentar coisas novas e evoluir aspetos que não são possíveis nesta altura da época", disse José Mourinho.

O técnico foi avistado a observar o jogo deste domingo entre o Bayern Munique e Leipzig, a contar para a Liga alemã. O Tottenham enfrenta o Leipzig nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e Mourinho explicou porque prefere observar os jogos ao vivo.

"Gosto de ver como a equipa aquece, é importante. Ver a intensidade do aquecimento e ver habilidades que, por vezes, no jogo estão escondidas", finalizou o treinador português.