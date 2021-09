Golo aos 91 minutos dá vitória a Mourinho no jogo mil da carreira

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 21:43 Facebook

A AS Roma, comandada por José Mourinho, venceu esta noite o Sassuolo por 2-1, naquele que foi o jogo mil da carreira do treinador português.

No encontro da terceira jornada da Liga italiana, a Roma manteve uma sequência de jogos perfeita, somando a terceira vitória em três partidas disputadas. A equipa romana venceu o Sassuolo por 2-1, com o golo da vitória a surgir aos 91 minutos por El-Shaarawy. OS restantes golos foram marcados por dois ex-benfiquistas: Cristante faturou pela Roma e Djuricic pelo Sassuolo.

Com esta vitória a Roma soma nove pontos, encontrando-se no primeiro lugar da Liga italiana juntamente com AC Milan e Nápoles, com nove golos marcados e apenas dois sofridos. Após o golo da vitória, Mourinho correu para celebrar com os jogadores e adeptos.

Este encontro teve sabor agridoce para José Mourinho. O resultado não foi favorável, naquele que foi o jogo mil da carreira do treinador português. O técnico venceu 640 partidas, empatou 198 e perdeu 162, em passagens por Benfica, União de Leiria, F. C. Porto, Chelsea (2x), Inter de Milão, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e AS Roma. O "special one" conta com uma média de pontos por jogo de 2,14.