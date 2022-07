José Mourinho vence prémio atribuído pela Liga de Clubes: "É sempre especial"

JN Hoje às 12:46 Facebook

José Mourinho venceu o prémio "Talento que marca o Mundo", atribuído pela Liga de Clubes, referente ao mês de maio, marcado pela conquista do treinador da Liga Conferência da Europa, ao serviço da Roma.

A votação dos Embaixadores da Liga Portugal elegeu José Mourinho, treinador da Roma, de 59 anos, para o prémio "Talento que marca o Mundo".

"Quero agradecer aos Embaixadores da Liga Portugal que votaram e me atribuíram este prémio. Os prémios nunca são demais e este é da minha Liga, porque, apesar de eu já não estar em Portugal há quase 20 anos é a minha Liga e será sempre a minha Liga. Ser reconhecido dentro de casa tem sempre um valor especial, tendo em conta que foi no mês de maio que vencemos a UEFA Conference League. Não sendo, obviamente, a maior competição da UEFA, era para mim a única que me faltava e, sinceramente, acho que mereço", reagiu o 'Special One', ao sítio oficial da Liga de Clubes.

Dono de um currículo vasto, com duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europa e uma Liga Conferência da Europa à cabeça, José Mourinho é um nome incontornável no futebol mundial.

Sobre a Liga portuguesa, o treinador acredita que ela "vem crescendo ao mesmo tempo que o prestígio do jogador português também cresce".

"É uma liga que é seguida com atenção pelos maiores clubes, pelos maiores treinadores, pelos scouts mais importantes, porque obviamente se sabe que em Portugal nascem bons jogadores e se formam jogadores ainda melhores. A Liga portuguesa tem obviamente imensas virtudes, alguns defeitos, como todas, mas o meu feeling - e não digo por vocês me acabarem de dar este prémio -, é que tem crescido imenso em vertentes organizativas, que depois obviamente têm consequências na qualidade da competição", acrescentou José Mourinho.