José Neves Coelho é candidato à presidência da Associação de Futebol de Aveiro

JN Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O atual presidente da Associação de Futebol de Aveiro, José Neves Coelho, apresentou a candidatura às eleições daquele organismo, que decorrem no dia 2 de junho.

José Neves Coelho, que assumiu a presidência da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) há sensivelmente um ano na sequência da saída de Arménio Pinho para a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, mantém como lema "AFA são os clubes", com os quais pretende manter uma "relação de proximidade".

Como objetivos para os próximos quatro anos, o dirigente apontou aos 25 mil atletas federados e a conclusão da Aldeia do Futebol de Aveiro, estrutura que tem tido uma "utilidade extrema" para as seleções distritais, bem como para a formação de árbitros, treinadores e atletas do distrito aveirense.

PUB

A "modernização dos serviços" e a "sustentabilidade da AFA" e dos próprios clubes são outras preocupações centrais para José Neves Coelho, que pretende continuar a "valorizar as competições e a imagem dos atletas para dar ainda mais visibilidade" às competições de Aveiro.

Sublinhando que "o futebol é uma festa", o dirigente defende a importância de se "criar empatia e grupos de trabalho para que todos tenham uma cultura desportiva que seja visível nos mais jovens".