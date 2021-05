José Neves conquista Grande Prémio O Jogo em última etapa ganha por Jóni Brandão

JN/Agências Hoje às 17:04 Facebook

O ciclista português (W52-F. C. Porto) venceu, este domingo, a nona edição do Grande Prémio O Jogo, após a terceira e última etapa ganha pelo colega de equipa Jóni Brandão.

Na última tirada, disputada este domingo, Brandão impôs-se no final dos 138,2 quilómetros com partida e chegada em Vieira do Minho, ao cabo de 3:18.49 horas, à frente de Luís Mendonça (Efapel), vencedor em 2020, que ficou em segundo lugar, na etapa e na geral.

No terceiro lugar chegou José Neves, que assegurou o triunfo final na prova, garantindo o regresso às vitórias após dois anos de menos destaque na espanhola Burgos-BH.

Na geral final, acabou com 12 segundos a menos do que Mendonça, enquanto o colega de equipa 'dragão' fechou o pódio, a 22 segundos.

Se José Neves venceu também a classificação da montanha, Luís Mendonça levou os pontos, com os 'azuis e brancos' a vencerem ainda a classificação por equipas.