José Neves: "Correr sozinho contra um pelotão inteiro não foi nada fácil"

A vitória de José Neves na 2.ª edição do Grande Prémio Douro Internacional já tem um lugar na história do ciclismo nacional, pelo facto de o corredor da W52/F. C. Porto ter ficado, a meio da prova, sem qualquer companheiro de equipa, devido a uma polémica suspensão.

O ribatejano, de 26 anos, não se deixou abater e, imbuído da responsabilidade de dignificar a equipa, lutou contra tudo e todos, segurando a camisola amarela que, confessou ao JN, entra na lista dos seus maiores êxitos. Agora o sonho está apontado à Volta a Portugal.

Qual é a sensação de vencer este GP Douro Internacional?