José Neves entrega ao Museu do F. C. Porto bicicleta e camisola de campeão nacional de estrada

Susana Silva Hoje às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, recebeu esta quinta-feira no Museu do clube a bicicleta e a camisola ao título nacional de estrada conquistado pelo ciclista José Neves, pela W52/F. C. Porto, em junho passado.

"É sempre agradável estar aqui neste museu para receber qualquer troféu representando qualquer vitória, mas o ciclismo e a equipa W52/F. C. Porto já me habituou a vir muitas vezes aqui para receber bicicletas e camisolas. O José Neves foi bicampeão nacional, foi uma prova fantástica e ficará presente sempre aqui com esta doação da sua bicicleta e da sua camisola e espero que seja o primeiro de muitos triunfos que como atletas jovem, e já um excelente ciclista, nos possa fazer vir aqui muitas mais vezes", salientou o dirigente máximo dos azuis e brancos.

E prosseguiu: "Queria dizer ao José Neves e a todos os seus colegas, se é um prazer estar aqui de cada vez que cá vimos, é uma responsabilidade maior para voltarmos a vir novamente e em breve. Por isso, queria manifestar a minha total confiança na equipa, no treinador, em todo o staff e dizer que esta ligação com a W52, concretizada com o Adriano Quintanilha, é desde o início uma ligação vitoriosa, que espero que se mantenha por muito tempo e e sempre em primeiro lugar".

Virando-se depois para o campeão nacional, Pinto da Costa deu-lhe um abraço e desejou-lhe "muitas felicidades".

Por seu lado, o ciclista, afirmou ser "uma sensação única" estar no Museu do F. C. Porto a entregar a camisola de campeão nacional e a bicicleta com as cores nacionais".

"Tive dois anos um pouco apagados e voltei novamente [ao F. C. Porto em 2021] para reviver sonhos e tentar conquistar o que fosse possível tanto para a equipa como a nível individual", continuou o corredor portista, que já tinha sido campeão nacional nas camadas jovens.

E acrescentou: "O ano [2021] foi bastante positivo, entrámos logo a ganhar a Volta ao Algarve e depois uns prémios até ao Nacional, depois ganhámos o Nacional e a Volta. Foi bastante positiva a época o ano passado, mas este ano esperamos fazer melhor".

PUB

Quanto à atual época, José Neves propõe-se "melhorar pontos", que não conseguiu melhorar no ano passado. "A nível coletivo esperamos que seja uma das melhores épocas de ciclismo para a W52/F. C. Porto", completou.

O empresário Adriano Quintanilha, diretor desportivo da equipa azul e branca, afirmou ser " uma grande alegria entregar a bicicleta do campeão nacional ao presidente para que possa ficar no Museu".

"Sabendo que era um dos poucos troféus que ainda faltava ao F. C. Porto, por esse motivo, a partir de hoje, o nosso museu ficará mais um bocadinho enriquecido graças ao campeão nacional José Neves", complementou, deixando agradecimentos a Pinto da Costa.

"Por tudo o que tem feito pelo ciclismo e sempre que é possível está junto da nossa equipa, sabendo nós a importância e o peso que tem o nosso presidente com a sua presença", concluiu.