José Neves ganhou sozinho contra o mundo no Douro Internacional

Polivalente ribatejano trocou trilhos do BTT pelo sonho da Volta. No auge da carreira, o ciclista, de 26 anos, já conquistou vários êxitos, mas ainda tem ambições a cumprir.

Quando aos 17 anos trocou as bicicletas de BTT para se focar apenas no ciclismo de estrada, ainda como júnior, José Neves estaria longe de pensar nos êxitos que uma carreira de quase dez anos lhe iriam reservar.

O mais recente sucesso deste ciclista natural de Santarém aconteceu com a vitória épica no GP Douro Internacional, que o próprio reconhece ser "uma das mais especiais da carreira". "Tem um grande significado pelas circunstâncias em que foi. Dedico-o a toda à equipa pela força que me deu para me aguentar".