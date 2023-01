José Peseiro: "Depois do treino, Bruno Fernandes continuava em campo"

José Peseiro elogiou a mentalidade e ética de trabalho de Bruno Fernandes, nos tempos em que orientou o médio no Sporting.

"O Bruno é um verdadeiro capitão, um jogador incrível, com alta exigência não só nos jogos; é nos treinos, nas reuniões, nas refeições de grupo. Ele mostra a todos a motivação máxima. Depois do treino, ele ficava em campo e convencia mais três ou quatro colegas e um guarda-redes a fazer mais exercícios. Às vezes, fazíamos treinos complementares, mas mesmo depois disso o Bruno Fernandes ficava em campo com alguns companheiros e ficava com eles a rematar, a bater livres ou a trabalhar em outras coisas. E por vezes eu ralhava com ele: 'Cuida-te, vai descansar porque não aguentas'", começou por dizer José Peseiro, em declarações ao Daily Mirror.

O atual selecionador da Nigéria revelou que Bruno Fernandes colocava em risco outros colegas. "Sempre soube que ele era forte, mas alguns dos outros, às vezes não aguentavam, precisavam descansar. Mas ele adorava treinar e era muito forte, não só mentalmente, mas também fisicamente. Às vezes, colocava em risco os colegas, porque não podiam fazer o mesmo do que ele", acrescentou.

José Peseiro explicou ainda que Bruno Fernandes "protege os companheiros, mas também exige muito em campo", recordando ainda os momentos após a invasão à Academia de Alcochete. "Lembro-me de o presidente [Sousa Cintra] tentar convencer o Bruno Fernandes a jogar por nós, depois de alguns jogadores resolverem rescindir os seus contratos após o ataque dos adeptos. Quando assumi a equipa, o ponto primordial era a importância de manter o Bruno Fernandes a jogar por nós", continuou.