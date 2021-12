José Peseiro é o novo selecionador da Nigéria após Taça das Nações Africanas

JN Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

José Pereiro foi anunciado esta quarta-feira como novo selecionador da Nigéria, assumindo o cargo apenas após a realização da Taça das Nações Africanas (CAN), avançou a federação de futebol do país.

"Após consideração cuidadosa de um memorando apresentado pelo Presidente do Subcomité Técnico e de Desenvolvimento, o Comité Executivo endossou uma proposta para a nomeação do Sr. José Peseiro como o novo Treinador Principal das Super Águias, após o fim da relação com o Sr. Gernot Rohr", avançou a federação nigeriana de futebol, num comunicado publicado na rede social Facebook.

O organismo salienta ainda que o trabalho do treinador português vai comecar já na CAN, na qual desempenhará outras funções, uma vez que Augustine Eguavoen foi nomeado técnico interino até ao final da prova.

"O Comité decidiu que o Sr. Augustine Eguavoen, nomeado o técnico interino, conduzirá as Super Águias para a AFCON 2021 [CAN] nos Camarões, com o Sr. Peseiro a desempenhar apenas o papel de Observador. Foi unanimemente acordado que a AFCON é um bom caminho para o Sr. Peseiro iniciar uma relação de trabalho com o Sr. Eguavoen, que voltará à função de Diretor Técnico (chefe imediato do Sr. Peseiro) após a competição", acrescenta a missiva.

José Peseiro, de 61 anos, estava parado desde agosto deste ano, quando abandonou o cargo de selecionador da Venezuela, posição que assumiu em fevereiro de 2020. No currículo, o treinador luso conta com passagens pelo Nacional, Braga, F. C. Porto, Sporting, entre outros.