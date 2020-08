José Rojas reforça o Sporting

Hoje às 20:32 Facebook

O venezuelano José Rojas vai representar a equipa de voleibol do Sporting, depois de ter atuado no Sporting de Espinho, tornando-se o 10.º reforço para 2020/21.

O venezuelano José Rojas vai representar a equipa de voleibol do Sporting, depois de ter atuado no Sporting de Espinho, tornando-se o 10.º reforço para a temporada 2020/21, anunciaram hoje os 'leões'.

"Encaro esta oportunidade com muita emoção e ambição. Sei da responsabilidade que tenho ao representar um clube tão grande como este e acho que vamos ser muito felizes esta época porque, tal como todos no Sporting, gosto de vencer", afirmou o zona 4 aos meios de comunicação do clube 'leonino', que representou a equipa de Espinho nos últimos cinco anos.

O clube tem avançado com uma série de nomes para a próxima época e o anúncio da chegada de Rojas, de 27 anos, sucede-se ao de José Vinha, Bruno Alves, Paulo Victor, André Saliba, Éder Levi, Robinson Dvoranen, Victor Hugo, André Sousa e Miguel Maia Sá.

Nos últimos dias, o Sporting também já tinha anunciado alguns processos de renovação, entre os quais o de Miguel Maia, que, aos 49 anos, continua no voleibol dos 'leões'.

O voleibol português suspendeu as competições em março devido à covid-19, e em abril decidiu o cancelamento definitivo da época 2019/20, sem atribuição de títulos.

A época 2020/21 arranca em 26 de setembro, com a realização da primeira jornada do campeonato, na qual o Sporting recebe o Castêlo da Maia.