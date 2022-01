José Sá eleito o jogador do mês do Wolverhampton

João Faria Hoje às 15:01 Facebook

Pela segunda vez esta época, o guarda-redes português foi distinguido, graças às exibições rubricadas ao serviço dos "Wolves".

Após ter conquistado pela primeira vez o prémio do clube em setembro, José Sá, de 28 anos, continuou a impressionar na época de estreia no futebol inglês e destacou-se nos aplausos durante o último mês de 2021.

Na votação relativa ao mês de dezembro, José Sá (43%), ficou à frente dos companheiros Romain Saiss (24%) e do compatriota Rúben Neves (14%), na votação para Jogador do "Mês Castore".

José Sá contabiliza a maior percentagem de defesas - 85% - entre os guarda-redes da Premier League com 15 jogos, sendo também o que tem maior número de jogos na condição de visitante sem sofrer golo.

Formado no Palmeiras e com passagens por Merelinense, Benfica, Marítimo e F.C. Porto, o guarda-redes português esteve nas últimas três temporadas nos gregos do Olympiacos, vivendo, nesta época, a primeira experiência no futebol inglês. O contrato deste jogador com os "Wolves", que é treinado pelo português Bruno Lage, termina em 2026.