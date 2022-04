José Sá no topo da Liga inglesa: é o que mais defende e mais golos cria

Guarda-redes do Wolverhampton está a realizar uma temporada bastante positiva no conjunto inglês.

A realizar a primeira época na Liga inglesa, José Sá está a ser um dos melhores guarda-redes do campeonato e a ajudar o Wolverhampton a fazer uma temporada bastante sólida. Contratado ao Olympiacos, depois uma passagem pelo F. C. Porto, os números do guardião português não deixam margens para dúvidas.

José Sá é o guarda-redes com maior percentagem de defesas entre as cinco principais ligas europeias, com 82,8%, segundo os dados do site estatístico Fbref. O Wolverhampton é uma das equipas que mais remates sofre à baliza e o português tem-se mostrado intransponível, tendo realizado 103 defesas na Premier League, o terceiro melhor registo da prova.