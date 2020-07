José Silva renova com Benfica e Damian Hollis de saída

JN/Agências Hoje às 17:38 Facebook

O internacional português José Silva renovou contrato com a equipa de basquetebol do Benfica por mais uma época, a quarta de águia ao peito, com o firme desejo de "ajudar a conquistar mais títulos".

"Estou muito feliz por continuar a representar o Benfica e de ter a oportunidade de ajudar a conquistar mais títulos", disse o extremo José Silva, de 31 anos, em declarações proferidas esta terça-feira ao site do clube.

José Silva recordou que, na altura do cancelamento da liga, devido à pandemia de covid-19, o Benfica estava bem, mas isso é passado e o objetivo passa agora por preparar da melhor forma a próxima época e retomar a conquista de troféus.

"Temos de cuidar de nós e preparar-nos da melhor forma para na próxima época retomarmos esse caminho e conquistar troféus", reforçou José Silva, manifestando-se ansioso por voltar aos jogos e dar muitas vitórias aos adeptos das águias.

No sentido inverso ao de José Silva está o extremo húngaro nascido nos Estados Unidos Damian Hollis, de 31 anos, que não irá fazer parte do plantel do Benfica na próxima temporada.

No site, o clube agradece o contributo do atleta naquela que foi a sua segunda passagem pelas suas fileiras - após uma primeira na época 2016/17 - e deseja-lhe as maiores felicidades para o seu futuro pessoal e profissional.