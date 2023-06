José Sousa solta grito inédito com ataque demolidor

Jovem da Kelly-Simoldes-UDO conquista primeira vitória como profissional. Luís Mendonça segue líder no Douro

Dia para jamais esquecer para José Sousa (Kelly-Simoldes-UDO), jovem ciclista de 23 anos, que, ontem, conquistou a primeira vitória como atleta profissional, triunfando na 4.ª etapa do Grande Prémio Douro Internacional, em Resende. A ousadia e irreverência do corredor natural de Paredes, que desenhou um ataque letal a 10 quilómetros de meta, teve recompensa, permitindo-lhe chegar isolado com 17 segundos de vantagem sobre um grupo que restou do pelotão, e onde seguiam os homens mais fortes da classificação geral.

Nesse lote, veio o camisola amarela Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor), que finalizou a tirada em terceiro lugar, e manteve a liderança da corrida, ficando ainda mais favorito ao triunfo final, uma vez que só resta mais uma etapa para disputar, domingo, em Lamego. A maior ameaça a Mendonça vem agora de Luís Gomes, que fez segundo lugar na etapa e, com a bonificação de seis segundos, ascendeu ao segundo posto da geral, a 21 segundos do líder da corrida. Joaquim Silva, foi sexto nesta tirada e caiu para o terceiro lugar da geral, estando a 26 segundos de Luís Mendonça.