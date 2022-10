José Vala: "Se o Caldas ganhasse ao Benfica acho que era justo"

O treinador do Caldas considerou que o Benfica mostrou "grande respeito" pela equipa de Caldas da Rainha.

"O Benfica mostrou um grande respeito pelo Caldas, até pelas poucas alterações que fez. Isso para nós foi motivo de orgulho ainda antes de começar o jogo. O Caldas consegue, de vez em quando, superar-se. Fomos agressivos, audazes, fizemos uma grande primeira parte. A melhor oportunidade até é nossa, mas a bola saiu ao poste. À medida que o tempo foi passando, isso jogou a nosso favor. O público ia puxando por nós. As forças que fomos perdendo íamos ganhando de outra forma. Merecemos o prolongamento e ir às grandes penalidades e se ganhássemos também acho que era justo. Esteve quase", começou por dizer José Vala, vincando que "ganhou o futebol".

"Hoje ganhou, acima de tudo, o futebol. São poucas as equipas que conseguem mais adeptos no estádio do que o Benfica. O Caldas teve e por larga maioria. Conseguir jogar aqui e ter isso são duas vitórias grandes. Faltou aquela que era mais difícil, mas faltou apenas por uma questão de pormenor", concluiu.

O Benfica eliminou, este sábado, o Caldas da Taça de Portugal e avançou para a quarta eliminatória. Musa e Gonçalo Barreiras marcaram os golos do jogo, que só foi decidido nas grandes penalidades. O clube encarnado, recordista de conquistas na Taça, com 26 títulos conquistados, juntou-se na quarta eliminatória a Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão e Vizela, da Liga, BSAD, Moreirense, Nacional, Académico de Viseu, Farense, Mafra e Tondela, da II Liga, e Sanjoanense, da Liga 3.