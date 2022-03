Josué completa 400 jogos com golo na Polónia

JN Hoje às 10:35 Facebook

Josué completou 400 jogos como futebolista com um show na vitória (2-0) do Legia de Varsóvia sobre o Leczna, que abriu o caminho para a presença nas meias-finais da Taça da Polónia. Marcou e fez uma assistência.

Natural de Ermesinde, o futebolista, de 31 anos, abriu o marcador aos 22 minutos com um golaço. De pé esquerdo, rematou fora de área, sem hipóteses para o guarda-redes do adversário. Perto do fim, aos 86, assistiu Muci para o segundo.

Ao atingir um número redondo na sua carreira, Josué cumpre um percurso em que já passou por 12 clubes. Arrancou no F.C. Porto, a seguir passou por Covilhã, Penafiel, Venlo, Bursaspor, Braga, Galatasary, Osmanlispor, Akhisar, Hapoel Sheva e, finalmente, Legia Varsovia. Foi ainda internacional português em quatro ocasiões, tendo também representado os sub-21, sub-20 e sub-19 na equipa das quinas.