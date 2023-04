Josué em grande destaque na vitória do Legia de Varsóvia

JN Hoje às 22:08 Facebook

O Legia de Varsóvia venceu o Wisla Plock por 2-0, com um golo de penálti de Josué.

O Legia de Varsóvia voltou às vitórias, ao bater o Wisla Plock por 2-0. Josué foi um dos destaques da partida, ao ter apontado o primeiro golo da equipa, por grande penalidade e foi eleito o melhor em campo.

A vitória não retira o Legia de Varsóvia do segundo lugar, que ainda está a oito pontos do RKS Raków. O médio português continua a ser uma das figuras da equipa, somando 14 golos e sete assistências em todas as competições.

O próximo jogo do Legia de Varsóvia é contra o RKS Raków, na final da Taça da Polónia.