Josué marca golo de levantar o estádio no empate do Hapoel Beer Sheva

Os jogadores portugueses continuam a brilhar lá fora e a mais recente prova disso foi dada este sábado, através do pé esquerdo de Josué, no empate (1-1) do Hapoel Beer Sheva em casa do Kyryat Shmona.

Em jogo referente ao play-off de apuramento do campeão na liga israelita, Josué foi decisivo a garantir o empate do Hapoel Beer Sheva, com um golo de grande qualidade técnica, apontado ao minuto 75. As imagens falam por si.

Antes de Josué, o brasileiro Lúcio Maranhão havia inaugurado o marcador, dando vantagem ao Kiryat Shmona, logo aos 12 minutos da partida.

Pelo lado do Hapoel Beer Sheva, além de Josué, também Miguel Vítor alinhou nos 90 minutos do jogo. Os dois jogadores portugueses têm contrato com o clube até 2022, depois das respetivas renovações terem avançado já neste ano de 2021.

Josué leva, agora, 29 jogos e 12 golos marcados, o que faz da presente temporada a mais concretizadora da carreira do médio. À margem disso, note-se que, no campeonato israelita ninguém faz mais passes para os colegas dentro da área do que Josué, à média de 11 por jogo e com cinco desses passes a chegar ao destino.

Quanto ao defesa Miguel Vítor, esse soma 26 partidas e um remate certeiro. O Hapoel Beer Sheva é sexto classificado com 39 pontos e está a 24 pontos do líder Maccabi Tel Aviv.