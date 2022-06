Jota admite desgaste, mas ao serviço de Portugal cansaço fica de parte

JN/Agências Hoje às 14:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Jota admitiu, esta quarta-feira, que a temporada 2021/22 pelo Liverpool foi desgastante mas, ao serviço da seleção portuguesa, que recebe a República Checa para a Liga das Nações, "não há cansaço físico nem mental".

"Foi uma temporada desgastante a vários níveis, mas estamos a representar a seleção e tudo isso é posto de parte. Gostamos todos uns dos outros e é sempre agradável. Quando é para representar a seleção não há cansaço físico nem mental. Estamos sempre felizes para ajudar", afirmou o jogador de 25 anos, em conferência de imprensa, na véspera da receção aos checos, da terceira jornada do Grupo A2.

O extremo dos "reds", que na última temporada perdeu a Liga inglesa na derradeira jornada e a final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, realizou um total de 55 oficiais pelo clube e na seleção só quer é jogar, independentemente dos parceiros no ataque luso.

"Aquele que tiver oportunidade de jogar comigo é o mais indicado, não há preferências. Temos toda a destreza de ajudar a seleção e não vamos a escolher caras. Eu gosto de estar lá dentro [do campo] e quem estiver ao meu lado irá ter a qualidade para ajudar o país a vencer", justificou.

Jota lembra que "o patamar na seleção é tão elevado que toda a gente tem qualidade para jogar de início", pelo que é natural que "possa ser ou não titular".

Por fim, analisou o oponente de quinta-feira, que "joga diferente Suíça" e não dá tanta primazia à posse de bola".

PUB

"Não fiquei surpreendido pelos resultados [dos checos], já têm vindo a apresentar há algum tempo. [A República Checa] tem mais defesas, não dá tanta primazia à posse de bola e será mais complicado. Irá exigir mais paciência e será um jogo diferente. Esperamos dificuldades para amanhã [quinta-feira]", concluiu.

Portugal lidera o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, com a Espanha em terceiro, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para quinta-feira, pelas 19.45 horas, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.

Depois de enfrentar os checos, novamente no Estádio José Alvalade, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.