Jota chega ao Castelo e Manchester United despede-se de dois jogadores

Jota Silva transferiu-se do Casa Pia para o V. Guimarães e o Manchester United deixa sair Paul Pogba e Jesse Lingard, a custo zero. Carlos Carvalhal vai treinar nos Emirados Árabes Unidos

V. Guimarães: Os vimaranenses já começaram a agitar o mercado de transferências nacional e, depois de apresentarem Anderson Silva, confirmaram a segunda contratação para 2022/23. Trata-se de Jota Silva, um dos nomes em destaque na subida do Casa Pia, que assina até 2025. "Escolhi o Vitória porque é um clube grande em Portugal, que move uma cidade inteira e tem adeptos são apaixonados. O clube em si, a história que tem, é impossível recusar o Vitória", afirmou Jota Silva.

Na última temporada, disputou 39 jogos, nos quais apontou 14 golos e ainda conseguiu quatro assistências.

Manchester United: O gigante inglês já começou a arrumar a casa para receber o novo treinador, Erik Ten Hag, e deixou sair dois elementos do plantel principal. Paul Pogba, que regressou aos 'red devils' em 2016/17, após um período de grande fulgor na Juventus. O jogador francês, de 29 anos, voltou ao Manchester United em grande plano, por 120 milhões de euros, e demonstrou capacidade para ser estrela do plantel, perdendo gás ao longo das seis temporadas de clube, pelo qual jogou 234 partidas e fez 39 golos. PSG e Juventus são possíveis destinos do jogador.

Jesse Lingard sofreu o mesmo destino e vai deixar o emblema inglês, ao qual chegou para a formação em 2003/04, a custo zero, deixando para trás 232 jogos e 35 golos. Pelo meio esteve emprestado ao West Ham, Leicester, Derby, Brighton e Birmingham.

PUB

Carlos Carvalhal: Após duas temporadas em Braga, Carlos Carvalhal já tem novo clube: vai assumir o comando técnico do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, onde vai encontrar Fábio Martins, Adrien Silva e Rúben Canedo. Segundo vários orgãos de comunicação portugueses o contrato é válido por uma temporada.

Nice: O clube francês acionou a cláusula de compra de Marcin Bulka, que estava emprestado pelo PSG, e pagou cerca de dois milhões pelos serviços do guarda-redes polaco. Em 2021/22, Marcin Bulka fez seis jogos ao serviço do Nice - cinco dos quais para a Taça de França -, tendo sofrido três golos. O guarda-redes, de 22 anos, termina assim a sua ligação ao PSG, que vinha desde 2019/20.

Liga 2: O veterano Mateus, que foi um dos principais destaques da subida do Torreense à Liga 2, com 14 golos, renovou contrato por mais uma temporada. Com 37 anos, o internacional angolano fez grande parte da sua carreira nas principais divisões de Portugal, tendo representado clubes como: Desportivo Beja, Sporting B, Casa Pia, Lixa, Gil Vicente, Boavista, Nacional, Arouca e Penafiel. Em Angola, representou apenas o 1º de Agosto.