Jota com melhor início de ano civil

Avançado luso nunca tinha jogado tanto desde que chegou a Inglaterra. "A Turquia não é adversário fácil", destaca.

Diogo Jota começou 2022 em grande: ao todo são sete golos em 16 jogos, naquele que representa o melhor arranque de um ano civil de sempre desde que chegou a Inglaterra, em 2017/18. Dos 16 embates em que entrou em campo, 12 foram na condição de titular e em seis deles Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, contou com o internacional português durante os 90 minutos. Fernando Santos poderá assim contar com um avançado mais experiente e com um ritmo competitivo muito mais aprimorado no ataque à Turquia.

Na conferência de antevisão à meia-final do play-off de acesso ao Mundial de 2022, o "monstro da pressão", como foi apelidado aquando da sua chegada ao Liverpool, mostrou-se tranquilo quanto às ausências de vários jogadores nucleares, entre eles Pepe e Rúben Dias. "Confiamos em todos os que foram chamados para os substituir. Mais do que pensar nos que não estão, temos de pensar nos que estão e no que podemos fazer", começou por dizer Diogo Jota, que deixou vários elogios ao adversário.

"Favoritismo? Tudo isso se confirma sempre dentro de campo. A Turquia não é um adversário fácil, ao contrário do que se possa pensar. Ganhou à Holanda, esperamos uma final e esperamos ganhar em campo". O avançado sublinha que "não há que dramatizar" neste tudo ou nada: "Temos condições para estar no próximo Mundial".