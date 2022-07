Jota e Gedson com cláusulas de opção de recompra

Luís Antunes Hoje às 00:17 Facebook

SAD transferiu atletas, mas partilha direitos económicos e a chance de recuperá-los

As transferências de Jota e Gedson para o Celtic e Besiktas, respetivamente - que vão entrar no último semestre do relatório e contas de 2021/22 - contemplam opções de recompra nos contratos com o clube escocês e turco, apurou o JN.

As cláusulas permitem às águias ter uma voz ativa na eventualidade de desejarem recuperar os jogadores, caso consigam igualar a proposta de um eventual comprador. Um articulado que pode dar alguma margem negocial se os dois atletas, de apenas 23 anos, atingirem outros patamares de evolução.