Jota eleito para a equipa do ano da Liga escocesa

O extremo português Jota foi eleito, esta terça-feira, pelo Sindicato de jogadores da Escócia, para o onze ideal da temporada 2021/22.

Com oito golos e nove assistências em 25 jogos realizados, Jota, que está emprestado pelo Benfica ao Celtic, tem sido uma das principais figuras da equipa.

Na melhor equipa da Liga escocesa na temporada 2021/22, segundo o Sindicato de jogadores, Jota tem a companhia de mais cinco colegas do Celtic. O emblema dos "católicos", como é conhecido naquele país, segue na liderança do campeonato, com 85 pontos, mais seis do que o segundo classificado, o Rangers, quando faltam jogar quatro jornadas.