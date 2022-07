Jota estreia-se na equipa principal vimaranense e junta-se ao piloto na descolagem do avião

JN Hoje às 14:42 Facebook

Em campo, Jota ajudou o Vitória de Guimarães a seguir em frente na Liga Conferência da Europa. Na ​​​​​​​viagem, sentou-se na cabine do piloto durante a descolagem do avião, momento especial para um jovem que tem o sonho de pilotar aviões.

João Pereira, apenas Jota nos relvados, estreou-se na equipa principal do Vitória de Guimarães no nulo frente aos húngaros do Puskás Akadémia, jogo que carimbou o apuramento dos vimaranenses para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência da Europa, após o 3-0 da primeira-mão.

A viagem foi igualmente especial para o jovem, de 20 anos, uma vez que lhe foi permitida a entrada na cabine do piloto durante a descolagem do avião que transportou a equipa.

Ser piloto de aviões é um sonho de Jota, tal como confidenciou numa entrevista ao sítio do clube vimaranense, em janeiro deste ano. "Gosto de aviões e de alturas. Tinha o sonho de pilotar aviões e, quem sabe, um dia não realizo esse desejo", revelou, na altura.