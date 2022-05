Jota não volta ao Benfica e Rafael Leão pode chegar aos 120 milhões

JN Hoje às 13:04 Facebook

Celtic vai acionar a cláusula de compra de Jota, avaliada em 7 milhões de euros. Bem mais impressionantes são os números em torno de uma possível mudança de Rafael Leão para o Real Madrid. Os "merengues" já admitem chegar aos 120 milhões de euros para convencerem o AC Milan a libertar o avançado português.

Famalicão: Théo Fonseca, eleito o jogador revelação da Liga 3, é o escolhido para suceder a Simon Banza no ataque do Famalicão. O francês vai regressar ao Lens, que o havia cedido aos minhotos, e será rendido pelo jovem avançado do Felgueiras, de 21 anos. Na última época, Théo Fonseca apontou 15 golos em 28 jogos.

Arouca: Ignacio de Arruabarrena vai reforçar a baliza dos arouquenses, que vão competir na Liga, na próxima época. Internacional sub-23 pelo Uruguai, o guarda-redes, de 25 anos, chega do Montevideo Wanderers e vai viver a primeira aventura no futebol europeu.

Real Madrid: Intensificam-se os rumores em torno da possibilidade de Rafael Leão trocar o AC Milan pelos "merengues". A 'Gazzetta dello Sport' escreve que o campeão espanhol prepara uma proposta de 120 milhões de euros para convencer os milaneses a libertar o melhor jogador da última edição da Serie A. Rafael Leão tem uma cláusula de rescisão avaliada em 150 milhões de euros.

Celtic: O campeão escocês vai contratar Jota em definitivo. O extremo português, cedido pelo Benfica, viveu uma grande época com a camisola do Celtic, tendo somado 13 golos e 14 assistências. A cláusula de compra incluída no acordo de empréstimo está avaliada em 7 milhões de euros. Os media britânicos referem que o negócio pode ficar fechado nos próximos dias.

Barcelona: Raphael Guerreiro, internacional português que alinha no Borussia Dortmund, é apontado pela imprensa espanhola como uma possibilidade mais económica para reforçar o lado canhoto da defesa catalã. O alvo prioritário do técnico, Xavi, continua a ser José Gayá, do Valência.

Getafe: Quique Flores renovou por duas temporadas com o Getafe. O treinador espanhol, de 57 anos, que orientou o Benfica na época 2008/2009, conduziu o clube de Madrid à manutenção na La Liga, esta temporada.

Arsenal: Mohamed Elneny renovou pelos "gunners", anunciou o clube inglês, que não precisou, porém, a duração do novo vínculo do internacional egípcio, de 29 anos. "Amo o clube. Estou muito entusiasmado quanto ao futuro", assumiu o médio, aos canais do emblema londrino.