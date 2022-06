Jota rende 7,5 milhões de euros ao Benfica

A SAD das águias vai lucrar 7,5 milhões de euros com a venda de 70% do passe de Jota ao Celtic. Os restantes 30% ficam na sua posse e pode voltar a garantir um encaixe no caso do extremo português, de 23 anos, ser vendido no futuro.

Entretanto, o emblema escocês já chegou a acordo salarial com o futebolista, que na última época representou o clube por empréstimo. Completou 40 jogos e marcou 10 golos, sendo considerado um dos pilares da equipa. Assim, o Celtic não teve dúvidas em acionar a cláusula de compra que está presente no vínculo de empréstimo.

A soma (7,5 milhões de euros) junta-se ao aos 75 milhões de euros que o Benfica assegurou, para já, com a venda de Darwin ao Liverpool. Garantido David Neres ao Shakhtar Donetsk, o Benfica procura contratar mais jogadores até à próxima semana, momento em que começa a pré-época. Ricardo Horta, do Braga, é um alvo.