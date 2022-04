Jota renova contrato com Tondela até 2024

JN/Agências Ontem às 23:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tondela anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato até 2024 com o central português Jota, que neste não tem podido dar o contributo à equipa devido a uma lesão no joelho direito.

O site do clube beirão escreve na página oficial que "está fechado um acordo simples de concretizar" e, por isso, "Jota vai continuar a ser jogador do CD Tondela até junho de 2024".

"O processo de renovação acabou por ser fácil e rápido de definir, porque é o Tondela. Estou muito feliz com esta renovação, porque o Tondela sempre foi um clube que me deu as condições para eu crescer e evoluir e acreditou sempre muito em mim", assume Jota.

Num vídeo publicado nas redes sociais do clube, o central, de 21 anos, natural de Espinho, destaca a sua presença no clube "desde os juniores, ainda no processo de formação" até à passagem à equipa principal.

"Deram-me sempre as condições que eu necessitei e principalmente esta época, que, devido à lesão, tem sido muito difícil, demonstraram muito em querer ficar e renovar comigo", sublinha o central, que se lesionou em 13 de setembro.

A lesão aconteceu no Estádio João Cardoso, na vitória (2-1) na receção ao Estoril Praia, na quinta jornada do campeonato, com Jota a sair de maca. Atualmente, faz trabalho de ginásio, fisioterapia e exercícios no campo, para recuperar da operação à rotura do ligamento cruzado do joelho direito.

"Esta renovação dá-me mais responsabilidade, porque acabo por ser um dos jogadores que está há mais tempo no clube e que consegue passar aos restantes os valores do Tondela e do que é ser Tondela. Por isso mesmo, quero continuar a escrever a minha história no clube", reforçou.

PUB

O central português prometeu "para o que falta desta época e para as restantes duas, um Jota igual a si próprio, a lutar pelo Tondela e a dar sempre tudo, a ser resiliente e a tentar dar alegrias" aos adeptos.