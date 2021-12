Sarabia dá a volta para o Sporting frente ao Casa Pia

JN Hoje às 21:10 Facebook

Um tiro de Sarabia, aos 58 minutos, colocou o Sporting a vencer o Casa Pia, por 2-1, esta quarta-feira à noite, na Tapadinha, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. jota abriu para os locais e Coates igualou antes da pausa.

A formação da casa aproveitou a primeira ocasião que teve para abrir o marcador. No seguimento de um grande cruzamento de Poloni, Coates falhou o corte e nas costas surgiu Jota Silva para, de cabeça, enviar a bola para o fundo das redes.

Veja o golo de Jota Silva (1-0):

Os leões assumiram o controlo, foram para a frente, pressionaram e igualaram a partida aos 32 minutos, por Coates, após um canto da esquerda de Pedro Gonçalves. Jota, autor do golo local, desviou para trás ao primeiro poste e o central do Sporting surgiu ao segundo poste para encostar.

Veja o golo de Coates (1-1):

Até ao intervalo, o marcador não voltou a funcionar.

O conjunto orientado por Ruben Amorim entrou melhor no segundo, levou uma bola à barra por Pedro Gonçalves, mas a insistência deu frutos pouco depois, com um golo validado com um ligeiro atraso, aos 58 minutos.

O extremo Pablo Sarabia atirou forte à barra, a bola bateu no chão e voltou a subir, o jogador leonino ficou a reclamar golo, mas o árbitro mandou seguir o jogo, com Pedro Gonçalves a rematar para defesa do guarda-redes do Casa Pia para canto. Nesse momento o árbitro Rui Costa foi alertado para a possibilidade de a bola ter ultrapassado a linha da baliza. O VAR foi chamado a analisar o lance e confirmou mesmo o 1-2 do espanhol, que assim colocou os leões pela primeira vez na frente do marcador.

Veja o golo de Sarabia (1-2):

Aos 70 minutos, Tabata viu vermelho direto, após um lance com Jota Silva, no qual o jogador do Casa Pia ficou com marcas na canela.